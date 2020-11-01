Pınar KSK Başkent’te

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5 haftada 4 galibiyet alan, Şampiyonlar Ligi'ne Bilbao'yu 81-72 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka Türk Telekom'a konuk olacak. Başkent Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Deprem felaketi nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu'yla durum değerlendirmesi yapan yeşilkırmızılılar erteleme talebinde bulunmadı. Karşıyaka'da yabancı oyuncuların korku yaşadığı, kurmayların isteyen oyunculara ailelerini de Ankara deplasmanına götürebileceği söylediği öğrenildi. Bu arada İzmir ekibinde bir oyuncunun kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.