Altay sahalara dönmek istiyor

TFF 1'inci Lig'de korona virüs şokuyla sarsılan Altay, gelecek hafta milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada toparlanmayı hedefliyor. Toplam 24 futbolcusunda korona virüs tespit edilmesi nedeniyle ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) maçları ertelenen siyah-beyazlılarda antrenmanlara çıkan oyuncu sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

BİR TEST DAHA YAPILACAK

İzmir temsilcisine bugün bir test daha yapılacak. Altay'da toplam 14 futbolcunun test sonuçlarının negatif çıkması durumda, siyah-beyazlı ekip salı günü İzmir'de Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynanacak kupa maçına çıkmaya hazır olacak. Kupa sınavından sonra ligde cuma günü Balıkesirspor'u konuk edecek Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, "Ligde iyi bir ivme yakalamıştık. Milli arayı iyi değerlendirirsek kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.