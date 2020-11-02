Antalyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu maçta da 3 puan alarak zirveyi devralmak istiyor. Antalyaspor ise 3 haftalık galibiyet orucunu sarı-lacivertlileri yenerek bozma hedefinde.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta