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Haberler Spor Kaf-Kaf dağıldı

Kaf-Kaf dağıldı

Giriş Tarihi: 2.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a farklı mağlup oldu: 81-61. Karşılaşmaya kötü başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk periyodu 23-9 geride tamamladı. İyi oyununu ikinci periyotta sürdüren ve 15. dakikada Samet Geyik'in basketiyle 20 sayılık (33-13) farka ulaşan Telekom karşısında Kaf-Kaf, soyunma odasına 43-21 mağlup gitti. Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında sayılar bulmaya devam eden ve bir ara farkı 33 sayıya (68-35) kadar çıkaran başkent ekibi, üçüncü çeyreği 70-41 önde geçti. Maçı 81-61 kazanan Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip Pınar Karşıyaka ise 2. mağlubiyetini yaşadı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Türk Telekom'dan Dekker oldu.

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