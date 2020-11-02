Kartal uçtu

Süper Lig'de sezona kötü başlayan Beşiktaş, Denizlispor'un ardından evinde Yeni Malatyaspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı: 1-0. 16. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Larin'in sol çaprazdan yaptığı vuruş kalenin hemen yanından auta çıktı. 25'te Nsakala'nın ceza alanı dışından yaptığı orta savunmaya da çarparak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Abdulsamed iki hamlede kontrol etti. 55'te Ghezzal'ın soldan altıpasa ortasına iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 74'te Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar karşı karşıya kaldı. Oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti. 90+3'te Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.

Maç 1-0 bitti.



SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi. Öte yandan Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.