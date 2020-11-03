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Haberler Spor Altay - Konyaspor CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1'inci Lig'deki son 2 maçı ertelenen , 3'üncü Eleme Turu'nda evinde Karatay Termal 1922 'la karşılaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay - Konyaspor CANLI ANLATIM

03.11.2020, 15:36

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.30'da başlayan müsabakayı Alpaslan Şen yönetiyor. Siyah-beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yücel İldiz, takımının başında yer alacak.

İzmir ekibinde koronavirüs testi negatif çıkan futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olduğu öğrenildi. Altay, genç ağırlıklı kadrosuyla kupada tur arayacak. Son resmi maçında ligde 21 Ekim'de Altınordu ile karşılaşan Altay, 13 gün sonra yeniden bir müsabakaya çıkmış olacak.

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