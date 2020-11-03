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Haberler Spor Balıkesirspor - Esenler Erokspor | CANLI YAYIN

- | CANLI YAYIN

3. Tur maçında , sahasında 'u ağırlıyor. 'nda oynanan mücadelenin tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Balıkesirspor - Esenler Erokspor | CANLI YAYIN

03.11.2020, 13:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur ile devam ediyor. Açılış mücadelesinde Balıkesirspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Gürel Uzuner düdük çalıyor. Uzuner'in yardımcılıklarını ise Kadir Kantekin ile Mikail Can yapıyor.

CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu, Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir, Dersim Sahan Kaynak, Oğuz Han Aynaoğlu, Celal Emir Dede, Abdülkadir Kayalı.

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Aziz Aksoy, Berk Taşkın, Recep Kalkan, Korhan Güler, Hakkı Türker, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Enes Soy, Abdurrahman Kuyucu, Mert Somay.

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