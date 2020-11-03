Bucaspor 1928 koltugu kaybetti

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 liderliği Diyarbekirspor'a kaptırdı. Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 16 puana yükselip ikinci sıraya geriledi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Balcıoğlu, "Kazanabilirdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Liderliği bu haftalık kaybetmiş olabiliriz ancak önemli olan sezonu zirvede bitirmek" diye konuştu. Bucaspor 1928 ligde önümüzdeki hafta evinde Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek.
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