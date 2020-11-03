Moraller alt üst

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona Bilbao deplasmanındaki zaferle başladıktan sonra deplasmanda Türk Telekom'a 81-61 yenilen Pınar Karşıyaka, İzmir'i sarsan deprem felaketinin ardından moral çöküntüsünü aşamadı. Cuma günü İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 şiddetindeki depremin şokunu yaşadıktan sonra karşılaşma öncesi cumartesi günü de Raymar Morgan'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan yeşilkırmızılılar, Türk Telekom önünde yenilmezlik serisini kaybetti.

SARICA: ENERJİMİZ BOŞALDI

Yeşil-kırmızılı ekip ligde bu sezon 6 maçtaki 2. yenilgisini aldı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına yürekten başsağlığı ve sabır diledi. Sarıca, "Umarım böyle bir depremi bir daha yaşamayız diyeceğim ancak depremi durdurmak maalesef imkansız. Dehşet anını takımca beraber yaşadıktan sonra bir de üstüne oyuncularımızın birinde korona virüs çıkması sonrasında takımımızın enerjisi tamamen boşalmış gibiydi. Yaşadığımız durumlar üzerimizde psikolojik ve duygusal eksiklikler yarattı" şeklinde konuştu.



AYDIN PLAY-OFF AŞKIYLA

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde PTT ve Çan Gençlik Kalespor zaferlerinin ardından Karayolları'nı da yenip üst üste 3 galibiyete imza atan ve Play-Off umutlarını yeşerten Aydın Büyükşehir Belediyespor, hafta içi mesaisine devam ediyor. 21 puanla 6. sırada yer alan Aydın'ın Sultanları, bugün saat 17.00'de Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda 14 puanla 12. sırada bulunan Sarıyer Belediyespor'la karşılaşıyor. Mücadele Misli.Com Web ve Mobil TV'den ekranlara gelecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli başantrenörü Alper Hamurcu, Play-Off rotasında emin adımlarlarla yollarına devam ettiklerini açıkladı. Hamurcu, "Uzun maratonun sonunda Play-Off potası içinde en iyi noktada olacağız" dedi.