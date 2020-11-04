Amatör kulüpler sahaya iniyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, amatör müsabakaların 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek başlatılmasını kararlaştırdı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'e katılacak kulüplerin Katılım Formları Kasım ayında alınmaya başlanmasına, aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerinde vize-referans işlemleri Aralık ayında başlatılacaktır. Amatör Liglerde yer alan tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanacak" ifadelerine yer verdi.