Aydın’ın Sultanları gaza bastı

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından son 3 maçında PTT, Çan Gençlik Kale ve Karayolları'nı mağlup ederek çıkışa geçen Aydın BŞB, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi. Meryem'in etkili oyunuyla ilk seti 25-19 kazanan Aydın, 1-0 öne geçti. İkinci seti Sarıyer, 25-23 alıp, skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-18 kazanan Aydın'ın Sultanları, 2-1 üstünlüğü yakaladı. Mavi-beyazlılar, dördüncü seti 25-23 ve maçı da 3-1 kazanıp, Play-Off yolunda yürüyüşünü sürdürdü. Aydın BŞB, ilk devrenin son maçında 7 Kasım'da Türk Hava Yolları'na konuk olacak.