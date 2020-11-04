Başakşehir ilk peşinde

Türkiye'yi UEFA Şampiyon-lar Ligi'nde temsil eden Medi-pol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında güçlü rakibi Manchester United'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Müca-delede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Grupta ilk iki maçında Leipzig ve PSG'ye 2-0'lık sonuçlarla yenilen turuncu-laci-vertliler, İngiliz ekibi önünde zafere ula-şıp ilk galibiyetini almak istiyor.

MANU'DAN İKİ MAÇTA 7 GOL

Kadrosunda birçok yıldızı barındıran İngiliz devi Manchester United ise H Grubu'nda 6 puanla lider durumda bulu-nuyor. PSG ve Leipzig engellerini toplam 7 golle aşan İngiliz ekibi İstanbul'da zir-vedeki yerini korumak isteyecek. Gru-bun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.