Bursaspor - Karşıyaka CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Karşıyaka kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Karşıyaka maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmayı haberimizden, maç saatinde canlı izleyebilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER
BURSASPOR: Ataberk, Cüneyt, Pzan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem Ş. Eren, Tuğbey, Ertuğrul
KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy, Harun Atalat, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Barış Çelik, Caner Cengiz, Mustafa Çalışkan, Burak Karapınar, Onu Kıntaş, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman
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