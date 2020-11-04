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Haberler Spor Bursaspor - Karşıyaka (CANLI YAYIN)

- Karşıyaka (CANLI )

heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. ile Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında karşı karşıya geliyor.

Bursaspor - Karşıyaka CANLI YAYIN

04.11.2020, 20:43

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Karşıyaka kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Karşıyaka maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmayı haberimizden, maç saatinde canlı izleyebilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER

BURSASPOR: Ataberk, Cüneyt, Pzan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem Ş. Eren, Tuğbey, Ertuğrul

KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy, Harun Atalat, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Barış Çelik, Caner Cengiz, Mustafa Çalışkan, Burak Karapınar, Onu Kıntaş, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman

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