Haberler Spor Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fatih Karagümrük Vefa Stadı'nda Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

04.11.2020, 15:35