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Haberler Spor Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

- Belediyespor | CANLI

3. tur maçında Vefa Stadı'nda Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

04.11.2020, 15:35

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI YAYIN

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