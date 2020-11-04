İzmir’in efeleri harika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir rüzgarı esiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Arkas Spor, zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alan, 27 puanla Fenerbahçe'yle zirveyi paylaşan mavi-beyazlılar, 28 set aldı, 11 set verdi, 937 sayı aldı, 816 sayı verdi. Elde ettiği galibiyetlerden 4'ünü 3-0, 5'ini de 3-1'lik skorlarla kazanan Arkas Spor, Play-Off'a avantajlı girmeyi hedefliyor. Basın sözcüsü Uğur Özden, ligdeki galibiyet serilerini sürdürmek ve liderlik koltuğunu ele geçirmek istediklerini kaydetti. Daha önce iki kez lig şampiyonluğunu kazanan Arkas Spor, artık üçüncü zaferine göz kırpıyor.

ALTEKMA FARK YARATTI

İzmir'in AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki diğer temsilcisi TFL Altekma da üst sıralarda yerini aldı. Oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Altekma, 26 set alıp, 23 set verdi ve 1102 sayı aldı, 1093 sayı verdi. Altekma, aldığı 7 galibiyetten 2'sini 3-0, 2'sini 3-1 ve 3'ünü de 3-2'lik skorlarla kazandı.

ÜMİT YÖNEY