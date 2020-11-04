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Kupada tur günü

Ziraat 3. Turu’nda Altınordu 15.30’da Fethiye, KSK deplasmanda 20.30’da ile oynuyor.

Kupada tur günü
Giriş Tarihi: 4.11.2020

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında mücadele eden İzmir ekipleri Altınordu ve Karşıyaka bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. TFF 1. Lig ekibi Altınordu bugün Bornova Stadı'nda saat 15.30'da 3. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak. Kırmızı- lacivertliler kazanıp adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İzmir temsilcisinde Fethiyespor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 3 antrenör, 2 futbolcu ve 2 kulüp personeli olmak üzere kulüp genelinde toplam 7 kişi de kovid-19 vakasına rastlandı. 3. Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Karşıyaka ise bugün deplasmanda TFF Birinci Lig ekibi Bursaspor'a konuk olacak.

GENÇLER OYNAYACAK
Bursa Büyükşehir Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Yeşilkırmızılıların ligde az süre alan genç oyuncularına kupada şans vereceği bildirildi. Yıllarca aynı liglerde büyük rekabet içinde olup ardından yolları ayrılan iki takım son olarak 2010- 2011 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İzmir'de 21 Aralık 2010'da oynan kupa maçını Bursa 2-0 kazanmıştı.

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