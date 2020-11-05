24 saat içerisinde 6 milyon TL’lik destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önceki gün saat 16.00'da başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasında ilk 24 saat içerisinde 6 milyon TL toplandı. Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www. birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik "Eve İhtiyacım Var", "Kira Desteği Vermek İstiyorum" ve "Evim Kullanılsın İstiyorum" başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor.

MİSAFİRHANELER DE VAR

Sitede İzmir genelinde depremden zarar gören ya da evlerinden olan vatandaşların barınabileceği yerler de yer alıyor. Sitenin orta kısmındaki haritada, kentin hangi bölgesinde hangi misafirhanelerin bulunduğu iletişim bilgileriyle birlikte mevcut. Yardım kampanyasında toplanan meblağ şimdiden 10 milyon TL'yi geçmiş durumda.

DEPREMİN YARALARI HIZLA SARILIYOR

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası vatandaşların yaralarının sarılmaya başlandığını belirterek, ilk etapta yapılan yardımları sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabından duyuru yapan Vali Köşger, "An itibariyle işyeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin TL, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin TL ve kiracı 52 kişiye 260 bin TL yardım devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediyor" dedi.