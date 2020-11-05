Amatörler şokta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun zamandır merakla beklenen amatörler hakkında kararını açıkladı. TFF yönetim kurulunun toplantısında, amatör müsabakaların 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek başlatılması kararlaştırıldı. Gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 sezonu BAL ve yerel amatör liglerle ilgili olarak 2020 Ekim ayı sonu itibarıyla salgının seyri konusunda, Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulunun yaptıkları açıklamalar ve amatör kulüplerin içerisinde bulundukları durum ve koşullar, amatör futbol müsabakalarının oynandığı saha ve statların yapısı, müsabaka adedinin çok fazla olması ve ülkemizin 81 ilinde oynanıyor olması nedeniyle korona virüs için sağlıklı önlemlerini alınabilmesini mümkün kılmamaktadır" denildi.

VİZE İŞLEMLERİ ARALIK'TA

TFF yönetimi, "Her şeye rağmen müsabakaları oynatabilmek adına, Pandemi sürecinde Amatör liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların ve tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanmasına karar verdik. Bölgesel Amatör Lig'e katılacak kulüplerin katılım formları Kasım ayında alınmaya başlanacak. Aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerin de vize-referans işlemleri Aralık ayında başlatılacaktır. Ocak ayından itibaren lisans vize ve transfer işlemleri TFF Bölge Müdürlükleri'nde yapılmaya başlanılacak" açıklamışını yaptı.

SERVET SARUN