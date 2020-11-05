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Avcı çok yakın

Trabzonspor, Antalyaspor’un da aradan çıkması ile birlikte tecrübeli teknik adamın transferini bitirme aşamasına geldi.

Avcı çok yakın
Giriş Tarihi: 5.11.2020

Trabzonspor'da İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları bitme aşamasına geldi. Bordomavililer, uzun süredir peşinde olduğu tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı'yı takımın başına getirme konusunda sona yaklaştı. Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor'un da Avcı konusunda aradan çıkması ile Karadeniz ekibinin eli güçlendi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK
Bunun üzerine Trabzonspor büyük aşama kaydetti. Boştaki teknik adamın, bordo-mavililere 3 yıllık sözleşmeye imza atarak transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Avcı, daha önce İstanbulspor, G.Saray A2, Türkiye U 17, Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

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