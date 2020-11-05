Balıkesirspor bunu hep yapıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'a normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarla 6-5 yenilerek elenen TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da büyük şok yaşanıyor. 2-0 öne geçtiği maçta İstanbul temsilcisine elenerek hayal kırıklığı yaşatan Bal-Kes, kupada bu tür hezimetlere alışık. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon yine 3. turda 2. Lig ekibi Vanspor FK'ya evinde 1-0 yenilerek havlu atmıştı. Balıkesirspor, 2017-18'de yine 3. turda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor'a evinde normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 6-5 yenilip elenmişti. Bal-Kes, 2016-17 sezonunda yine 3. turda 3. Lig ekibi Darıca G.Birliği'ne normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 4-1 yenilip kupaya veda etmişti. Balıkesirspor, 2015-16'de 3. turda 2. Lig ekibi İnegölspor'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-1 mağlup olup elenmişti.

ÜMİT YÖNEY