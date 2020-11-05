Kızılcabölükspor fikstüre tepkili

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da, TFF'nin anlamsız maç organizasyonuna tepki var. Teknik direktör Ali Yalçın, 11 gün ara verip 4 günde 2 maç yaptıktan sonra tekrar 11 gün ara verilip 3 günde 2 maç oynanmasına anlam veremediklerini belirterek, TFF Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon Müdürlüğü'ne isyan etti. Yalçın, "6. hafta maçı için Diyarbekir'de gece maçı oynadık. Gidiş geliş 2 bin 400 kilometre yol yaptık. Dolayısıyla yorgun düştük ve doğru dürüst dinlenmeden 3 gün sonra 7. hafta maçında 9'u korona virüslü 3'ü sakat 12 eksikle Belediye Derincespor karşılamasına çıktık" dedi.

BÖYLE PLAN MI OLUR?

Yalçın, şöyle konuştu: "Bir yanda dengesiz fikstür diğer yanda sakatlıklar ve korona virüs riskleri. Korona virüs testi yaptırmaya bile zaman kalmıyor. Böyle fikstür mü hazırlanır. Önümüzde ki cumartesi pazar boş. Oynat işte. 12 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi ile karşılaştıktan sonra cuma günü Denizli'ye döneceğiz. Cumartesi ter idmanı yapıp, pazar günü Manisaspor'u konuk edeceğiz. Futbolcular ne zaman dinlenecek. Böyle maç planlaması olmaz." Öte yandan Mekik'e, saha olayları nedeniyle PFDK 3 bin TL para cezası kesti.

SEBAHATTİN ALP