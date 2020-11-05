Maradona’nın beyin ameliyatı başarılı geçti

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona beyin kana-ması nedeniyle acil olarak ame-liyata alınırken geçirdiği ame-liyat başarıyla sonuçlandı. 60 yaşındaki ismin basın sorumlusu Sebastian Sanchi, Instagram hesabından yaptığı açıklama-da, "Maradona'nın başarılı geçti. Her şey planlandığı gibiydi. Diego'nun durumu iyi ve odasında dinlenmekte" ifadelerini kullandı. Maradona'nın ameliyat sonrası durumunun özenle takip edildiği, iyileş-me süresinin birkaç gün sürebileceği ve yanına yalnızca ailesinin yanında olması-na izin verildiği belirtildi. Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.