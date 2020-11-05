  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Maradona’nın beyin ameliyatı başarılı geçti

Maradona’nın beyin ameliyatı başarılı geçti

Maradona’nın beyin ameliyatı başarılı geçti
Giriş Tarihi: 5.11.2020

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona beyin kana-ması nedeniyle acil olarak ame-liyata alınırken geçirdiği ame-liyat başarıyla sonuçlandı. 60 yaşındaki ismin basın sorumlusu Sebastian Sanchi, Instagram hesabından yaptığı açıklama-da, "Maradona'nın başarılı geçti. Her şey planlandığı gibiydi. Diego'nun durumu iyi ve odasında dinlenmekte" ifadelerini kullandı. Maradona'nın ameliyat sonrası durumunun özenle takip edildiği, iyileş-me süresinin birkaç gün sürebileceği ve yanına yalnızca ailesinin yanında olması-na izin verildiği belirtildi. Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maradona’nın beyin ameliyatı başarılı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA