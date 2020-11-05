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Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05.11.2020, 15:41