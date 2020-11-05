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Haberler Spor Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI

Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI

3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI

05.11.2020, 15:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

CANLI YAYIN


SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Sakaryaspor: Alişan Şeker, Emirhan Civelek, Fatih Tultak, Hakan Aslantaş, Ümit Yasin Arslan, Caner Koca, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Alpay Koçaklı, Berk İsmail Ünsal

Diyarbekirspor: Süleyman Özer, Adnan Emir Koldere, Fatih Cin, Hamza Budak, Bilal Özhan, Alpay Cin, Onur Okan, Mustafa Emre Can, Muhammed Turantaylak, Mustafa Pınar, Enes Keskin

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