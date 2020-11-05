Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.
SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Sakaryaspor: Alişan Şeker, Emirhan Civelek, Fatih Tultak, Hakan Aslantaş, Ümit Yasin Arslan, Caner Koca, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Alpay Koçaklı, Berk İsmail Ünsal
Diyarbekirspor: Süleyman Özer, Adnan Emir Koldere, Fatih Cin, Hamza Budak, Bilal Özhan, Alpay Cin, Onur Okan, Mustafa Emre Can, Muhammed Turantaylak, Mustafa Pınar, Enes Keskin
Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.