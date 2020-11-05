Samsunspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Mücadelenin canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Yalçın, Oğuz, E. Gyasi, A. Plumain, Ahmethan, Gökhan Alsan, G. Yamaego, Erhan, E. İslam İlkin.
MUĞLASPOR: N. Can Körümdük, Mehmet, S. Çelik, Mümin, İ. Can Köse, İbrahim, Ö. Faruk Canbirdi, Polat, Emre, M. Emel, Emirhan Kılıç.
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