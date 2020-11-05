  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Samsunspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı | CANLI

- maçı | CANLI

3. Tur mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsunspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı | CANLI

05.11.2020, 13:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Mücadelenin canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI YAYIN


SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Yalçın, Oğuz, E. Gyasi, A. Plumain, Ahmethan, Gökhan Alsan, G. Yamaego, Erhan, E. İslam İlkin.

MUĞLASPOR: N. Can Körümdük, Mehmet, S. Çelik, Mümin, İ. Can Köse, İbrahim, Ö. Faruk Canbirdi, Polat, Emre, M. Emel, Emirhan Kılıç.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA