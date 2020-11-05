Haberler Spor Samsunspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Samsunspor sahasında Muğlaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05.11.2020, 13:06