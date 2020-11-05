Sivasspor Karabağ’ı ağırlıyor

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kırmızıbeyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.



HEDEF ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

DEPLASMANDA Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı Sivas ekibi ise gol averajıyla grupta üçüncü sırada bulunuyor. Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.