  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sivasspor Karabağ’ı ağırlıyor

Karabağ’ı ağırlıyor

Kırmızı-beyazlı ekibin ’ndeki 3. maçı saat 20.55’te başlayacak.

Sivasspor Karabağ’ı ağırlıyor
Giriş Tarihi: 5.11.2020

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kırmızıbeyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

HEDEF ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
DEPLASMANDA Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı Sivas ekibi ise gol averajıyla grupta üçüncü sırada bulunuyor. Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor Karabağ’ı ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA