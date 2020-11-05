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Sökespor yemin etti

döneminde kadrosuna flaş isimleri katan kırmızı-lacivertliler, sezonu iple çekiyor. Başkan Onur Kara, “İlçenin 3. Lig hasretine son vereceğiz” dedi.

Sökespor yemin etti
Giriş Tarihi: 5.11.2020

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sökespor, yeni sezon hazırlıkları için sahaya inerek topbaşı yaptı. Antrenman öncesi kırmızı-lacivertliler, kurban kesti. Söke Şehir Stadyumu'ndaki sezonun ilk antrenmanında taraftarlar takımı yalnız bırakmazken, kulüp başkanı Onur Kara ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı takip etti. Yeni transferlerin tamamının yer aldığı antrenmanda oyuncuların hırsı ve isteği teknik heyeti sevindirdi. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen başkan Kara, "Geçen sezonki talihsizliklerin yaşanmaması için elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. İnşallah 2020-2021 sezonunda Sökemizin hasret duyduğu 3. Lig özlemine hep birlikte son vereceğiz" dedi. Sökespor'un başarısı için çalışacaklarını belirten antrenör Ayhan Yıldız ise, "Sökespor'un yıllardır özlem duyduğu 3. Lig hasretini inşallah bu sene sonlandırarak şampiyon olacağız. Taraftarımız sahada 90 dakika boyunca mücadele edecek bir takım görecekler. Yönetim, teknik ekip, futbolcularımız ile bu işi başarıp 3. Lig'e çıkacağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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