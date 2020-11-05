Turgutlu sponsor bulamıyor

5 sene sonra 2. Lig'e dönen ve sezona muhteşem başlayan Turgutluspor'un forma reklamı olmaması dikkat çekiyor. 180 bin nüfuslu Turgutlu'nun profesyonel liglerdeki temsilcisi kırmızı-siyahlı ekibin formasında sponsor reklamı olmaması, başarılı ekibin taraftarlarını da üzüyor. Önemli bir sanayi kenti olan 180 bin nüfuslu Turgutlu'nun profesyonel liglerdeki temsilcisine, kentteki sanayici ve iş çevrelerinin destek vermemesi isyan ettiriyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar. sosyal medyada isyanlarını dile getiriyor. Taraftarlar, sosyal medyadaki yazılarında, "Sezona fırtına gibi giren Turgutluspor'umuzun başarısı, tüm kentin kenetlenmesiyle gelecektir. Takımın formasında bir reklamın olmamasını şaşkınlıkla izlerken, sanayici ve iş adamlarımızdan kentimizin başarılı ekibine sahip çıkmalarını arzuluyor ve desteklerini bekliyoruz. Kısacası, herkes taşın altına elini koymalı diyoruz" ifadelerini kullandılar.

İLKER UYAR