Tuzla ve Gülbahçe’de sıcak su ve gaz çıkışı var

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğündeki uzmanlar, İzmir'deki Tuzla ve Gülbahçe faylarında incelemelerde bulundu. Söz konusu depremin karada değil denizin içindeki fayda gerçekleştiğini ve Sisam Adası'nın kuzeyindeki bir fay hattında kırılma meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladık. Gülbahçe fayı kendisi deprem üretmediği ve depremde bir etkinliği olmadığı halde değişik kesimlerinde sıvılaşmaya dair veriler gözlemliyoruz. Bu da fayın etkileşime girdiğini gösteriyor. Tuzla fayında da özellikle Doğanbey taraflarında yeni sıcak su kaynaklarının oluşmaya başladığını, gaz, buhar çıkışlarının olduğunu gözlemledik" diye konuştu.