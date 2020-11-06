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Akhisar kupada havlu attı

Maça gençlerle başlayan ve vasat bir mücadele sergileyen yeşil-siyahlılar, 2. lig ekibi Etimgesut karşısında tutunamadı ve kupaya erken veda etti.

Akhisar kupada havlu attı
Giriş Tarihi: 6.11.2020

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a penaltılarla elendi: 4-5. 5. dakikada Yusuf, Şahin ile duvar pasında ceza sahası sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf'un şutunu Halil çeldi, çizgi üstünde seken topu Halil son anda uzaklaştırdı. 35'te Göksu'nun Şahin'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Alim kullandı, kaleci Halil köşeyi doğru bilerek penaltıyı kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 48'de Bora'nın sol çaprazdan sert şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Normal sürede gol sesi çıkmadı: 0-0. 120+1'de Bertuğ topu penaltı noktasına gönderdi topu alan Vrsajevic meşin yuvaralğı dışarı attı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarına geçildi.

KALECİLER KALESİNDE DEVLEŞTİ
Akhisarspor'da Bertuğ, Bjarnason, Taha, Vrsajevic penaltı atışlarını gole çevirdi. Çekdar direğe nişanladı, Hadzic ve Kadir'in atışlarını da Etimesgut kalecisi Özkan kurtardı. Etimesgut'ta Alaettin kaçırdı, Kaan'ın atışını kaleci Halil çıkardı, Şahin, Berkay, Berat, Mehmet Taşçı ve Yasin fileleri bulrdu, Etimesgut Belediyespor penaltılarla 5-4 galip gelip tur atladı.

KENAN MOLLA

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