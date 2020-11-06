Atatürk Stadı kapanıyor

İzmir'de 114 vatandaşımızın hayatını kaybedip binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Atatürk Stadı'nı da etkiledi. 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip ülkemizdeki iki olimpik stattan biri olma özelliği taşıyan 50 yıllık Atatürk Stadı İzmir Valiliği'nin kararıyla sağlamlık raporu alana kadar maçlara kapatılacak. İzmir'de daha önce Alsancak Stadı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014 yılında kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı.

TEK KULLANAN TAKIM KARŞIYAKA

Alsancak Stadı'nın yenilenmesi için inşaat çalışmaları 3 yıldır devam ederken Atatürk Stadı için de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2015'te bir firmaya deprem testi yaptırdığı, tesisin bazı bölümleriyle ilgili olumsuz rapor geldiği öğrenilmişti. Daha önce 12 Haziran 2017'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyonunu bir süre yenilemediği statta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından testten geçirildikten sonra maçların oynanmasına izin verilmişti. Stadı kullanan tek kulüp konumundaki Karşıyaka. Emektar tesis kapatıldığı takdirde Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı ve Altay ile Altınordu'nun kullandığı Bornova Stadı'nı da değerlendirmeye alacak.



FEDERASYON BİNASI BOŞATILDI

DEPREM sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun İzmir'deki merkezi de boşaltılacak. Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na çok yakın olan Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürlüğü'nün içinde bulunduğu yeni binanın sağlam olduğu ancak çevresindeki hasarlı binalar nedeniyle zemininde de oturma meydana gelmeye başladığı öğrenildi. Federasyon görevlileri deprem sonrası 1 haftadır evlerinden çalışıyor.