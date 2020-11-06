Barcelona Kulübü takımla görüşüyor

FUTBOLCULARININ maaşlarında bu sezon toplamda 190 milyon Euro'luk kesinti isteyen Barcelona Kulübü, yürütülen müzakerelerde henüz anlaşma sağlayamadı. Yılda 50 milyon Euro maaş alan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli takım kaptanı Lionel Messi'nin de kulüp ile yürütülen müzakerelerde "kilit" konumda olduğu iddia ediliyor.