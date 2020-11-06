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Haberler Spor Milli yüzücüden Izmir’e destek

Milli yüzücüden Izmir’e destek

Milli yüzücüden Izmir’e destek
Giriş Tarihi: 6.11.2020

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25:29&acute;luk derecesi ile yarışını lider tamamlarken geçen hafta kırdığı Avrupa Büyükler rekorunu geliştirdi. Bu derecesiyle, 25:25 olan Dünya rekoruna 4 salisesi kalan Emre Sakçı, 26 Ekim Pazartesi günü 25.50&acute;lik derecesiyle 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu kırmıştı. Yarışın sonunda Emre Sakçı, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve depremzedelere desteğini göstermek için göğsüne yazdığı İzmir yazısının üzerinde kalp işareti yaptı.

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