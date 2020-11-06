Pınar KSK’de virüs kabusu

TOPLAM 6 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Ligi'ndeki müsabakası gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım Salı günü İtalya'nın Fortitudo Bologna takımıyla oynayacağı maç da ertelendi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'da Bilbao Basket ile karşılaşan yeşil-kırmızılılar da Morgan'ın kovide yakayandığı açıklanmıştı. Daha sonra ise takım içerisindeki bir çok isimde semptonlar görülmeye başalandı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, dün oyuncular ve idari kadro için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sağlık ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin ardından 6 oyuncu ve 1 teknik ekip personelinin testlerinin pozitif sonuçlandığı, tüm oyuncuların ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi. Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü yapacağı Bahçeşehir Koleji maçı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.