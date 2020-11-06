Sivasspor’un yüzü güldü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Sivasspor, Qarabağ'ı sahasında 2-0 mağlup etti. 3. dakikada Casimir'in ortasında topla buluşan Erdoğan'ın uzaktan şutunda top üstten auta gitti. 11'de Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin önünde bulunan Caner'in şutunda seken top ağlarla buluştu: 1-0. 37'de Yatabare'den pasında topla buluşan Casimiri rakibini geçip topu kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı. 66'da Owusu'nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı. 70'te Yasin'in ortasında Kayode vurdu, Magomedaliyev topu kornere yolladı. 86'da Yasin'in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten oyun alanına geri döndü. 88'de Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla skoru belirledi: 2-0.
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