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Haberler Spor Vedat Muriç’e eleştiri yağıyor

’e eleştiri yağıyor

Vedat Muriç’e eleştiri yağıyor
Giriş Tarihi: 6.11.2020

LAZİO formasıyla bu sezon 6. maçına çıkan ve henüz golle tanışamayan Vedat Muriç, sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Goal Italia ise 5 puan verdiği Kosovalı golcü için, "Hala yüzde yüzünü gösteremedi. Bazı kısımlarda etkili oldu ama tehlike yaratmanın yanına bile yaklaşamadı" derken taraftarlardan da sert eleştiriler geldi.

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