LAZİO formasıyla bu sezon 6. maçına çıkan ve henüz golle tanışamayan Vedat Muriç, sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Goal Italia ise 5 puan verdiği Kosovalı golcü için, "Hala yüzde yüzünü gösteremedi. Bazı kısımlarda etkili oldu ama tehlike yaratmanın yanına bile yaklaşamadı" derken taraftarlardan da sert eleştiriler geldi.
Vedat Muriç’e eleştiri yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.