Vedat Muriç’e eleştiri yağıyor

LAZİO formasıyla bu sezon 6. maçına çıkan ve henüz golle tanışamayan Vedat Muriç, sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Goal Italia ise 5 puan verdiği Kosovalı golcü için, "Hala yüzde yüzünü gösteremedi. Bazı kısımlarda etkili oldu ama tehlike yaratmanın yanına bile yaklaşamadı" derken taraftarlardan da sert eleştiriler geldi.