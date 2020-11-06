Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye'nın Kupası'nda 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür çekimiyle heyecan kaldığı yerden devam etti. 14.30'da başlayan kura A Spor'dan canlı yayınlanırlen eşleşmeler belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVAS BELEDİYESPOR
Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer alıyor. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
İşte eşleşmeler ;
Adana Demirspor - AFJET Afyonspor
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Konyaspor - Manisa FK
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor
Adanaspor - Sakaryaspor
Boluspor - Kahkaramanmaraşspor
Denizlispor - Turgutluspor
Hatayspor - Karacay Belediyespor
Keçiörengücü - Kocaelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor
Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?
Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
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