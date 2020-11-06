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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur fikstür heyecanı A Spor’da yaşanıyor. Türkiye'nın Kupası'nda 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nın bugün yapılan 4. tur kura çekimlerinde eşleşmeler belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...

06.11.2020, 15:16 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020,15:18