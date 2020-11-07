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Alanya mı? mu?

Ligde son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik alan ekibi deplasmanda terleyecek.

Alanya mı? Trabzon mu?
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligin 3. haftasında Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişe son vermeye çalışacak.

TAKIMI DERELİOĞLU ÇIKARACAK
Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek. Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton'un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

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