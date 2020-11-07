Aydın BŞB THY önünde

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Aydın BŞB, Türk Hava Yolları'na konuk oluyor. Aydın'ın Sultanları, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda 13.00'te oynanacak maçta 5'te 5 yapmak istiyor. Mücadele Misli. com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak.

HAMURCU: 'EN KRİTİK VİRAJ'

Aydın BŞB, haftayı 5. sırada tamamladı. 14 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alan 24 puanlı mavi-beyazlılar, 4 maçını 3-0, 2 maçını 3-1, 3 maçını da 3-2'lik skorlarla galip tamamlarken, 3 maçını 3-1, 2 maçını da 3-0'lık sonuçlarla kaybetti. Türk Hava Yolları, 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağluyibet alıp 29 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-Off yolunda en önemli virajlardan birisine çıkacaklarını belirten başantrenör Alper Hamurcu, "İlk devreyi bu maçla tamamlıyoruz. Rakibimizle aramızda 5 puanlık fark var. Bu karşılaşmayı kazanıp hem puan farkını eritmek, hem zirveye bir adım yaklaşmak ve hem de Play-Off hedefine yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.



KSK KARANTİNADA

Pınar Karşıyaka'nın bugün oynaması gereken Bahçeşehir Koleji müsabakası İzmir temsilcisinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. Geçen hafta Raymar Morgan'ın testinin pozitif çıktığı yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisinde semptom gösteren oyuncular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinde 6 oyuncu ve 1 antrenörde pozitif sonuca rastlandığı bildirildi.

İHSAN KARATAŞ