Erzurumspor - Göztepe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

6 maçta 7 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası maçında Karaköprü Belediyespor'u 6-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybeden İzmir ekibi Göztepe, rakibiyle aynı puanda.

5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle sezona başlayan sarı kırmızılılar 6 maçta; 1 mağlubiyet, 4 de beraberlik elde etti.

Son sekiz dış saha maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, bu alanda ligde devam eden en uzun serinin de sahibi...