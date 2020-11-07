Kartal ağır yaralı

Süper Lig'de üst üste Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkış yakalayan Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Antep deplasmanında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. 8. dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay'da kaldı. 10'da Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortayı savunma son anda uzaklaştırdı. 19'da Oğuz'un çektiği sert şut iyi yer tutan Montero'dan döndü. 45'te Muhammet'in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu Mirallas tamamladı:

1-0. ERSİN KIZARDI, KARTAL DAĞILDI

55'te savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'de Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu: 1-1. 63'te sağ kanattan yapılan ortayı altıpasta kontrol eden Muhammet'in rakibini geçerek yaptığı vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 90+1'de ani gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta N'Sakala ortasını açtı, Atiba'nın kafa vuruşu yandan auta gitti. 90+8'de Güray Vural sağ kanattan içeri çevirdi, Kenan Özer tek vuruşla skoru belirledi: 3-1.



WELİNTON SAKATLANDI

Siyah Beyazlı ekip, karşılaşmanın 17. dakikasında bir şok yaşadı. Brezilyalı stoper Welinton, 17. dakikada yaşadığı sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Montero'ya bıraktı. Welinton'un sakatlığının ne kadar ciddi olduğu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.



YALÇIN'DAN AYNI KADRO

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan değişiklik yapmadan takımını Gaziantep FK karşısında sahaya çıkardı. Öte yandan cezası tahkim kurulu tarafından 1 maça indirilen Josef de Souza kadroya alınırken mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli futbolcu 46. dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu.