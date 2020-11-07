Kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam edecek. Kupada 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan gerçekleştirdi. Kura çekiminde, yeni tip korona (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.



TEK MAÇ ELEME USULÜ

52 takımın mücadele edeceği kupa maçları 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmalar A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Sivas Bld'yi, Göztepe Kırklarelispor'u, Denizlispor Turgutluspor'u evlerinde konuk edecek.



KUPADA 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Adana Demirspor-Afyonspor ■ Erzurumspor-Ankara Demirspor ■ Çaykur Rizespor-Uşakspor ■ İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu ■ Göztepe-Kırklarelispor ■ Bandırmaspor-Darıca G.Birliği ■ Gaziantep FK-Serik Belediye ■ Ankaraspor-Muğlaspor ■ Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediye ■ Konyaspor-Manisa Futbol Kulübü ■ Altınordu-Çorum Futbol Kulübü ■ Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincan ■ Adanaspor-Sakaryaspor ■ Boluspor-Kahramanmaraş ■ Denizlispor-Turgutluspor ■ Hatayspor-Karacabey Belediye ■ Keçiörengücü-Kocaelispor ■ Giresunspor-Niğde Anadolu FK ■ Bursaspor-1922 Konyaspor ■ Fenerbahçe-Sivas Belediyespor ■ Antalyaspor-Pendikspor ■ Eskişehirspor-Kastamonuspor ■ Gençlerbirliği-Kırşehir Belediye ■ Y.Malatya-Etimesgut Belediye ■ Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon ■ F.Karagümrük-Esenler Erokspor



NEFESLER TUTULDU

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Denizlispor da katılacak. Kupada 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde çok büyük heyecan yaşanacak.