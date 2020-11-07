Petkim seri istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 mağlubiyetle başladığı sezonda son 3 maçından 2'sini kazanarak çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, bugün OGM Ormanspor deplasmanında terleyecek. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Petkim, geçen hafta evinde G.Saray ile oynadığı müsabakayı 83-64 kazanıp haftanın flaş sonuçlarından birine imza atmıştı.

OYNADIĞI SON 3 MAÇI KAZANDI

Başkent temsilcisi Ormanspor ise bu sezon çıktığı 6 maçın 3'ünü kazandı. Son üç mücadelede yenilgi yüzü görmeyen Ankara ekibi evindeki ilk galibiyetini ise Lokman Hekim Fethiyespor karşısında elde etmişti. Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, rakiplerinin çıkışta olduğuna dikkat çekerek "Zor maç olacak fakat yine galip gelerek bir seri başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.