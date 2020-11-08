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Haberler Spor Akhisar bu kez son anda yıkıldı

Akhisar bu kez son anda yıkıldı

Akhisar bu kez son anda yıkıldı
Giriş Tarihi: 8.11.2020

TBL'DE ilk maçında geçen hafta Budo Gemlik'i deplasmanda son saniye basketiyle 81-80 yenen Akhisar Belediye Basketbol, evinde Sigortam. Net'e son saniye basketiyle teslim oldu: 79-80. Devreyi 45-43 geride kapatan yeşilbeyazlılar, son 2 dakikaya 8 sayı üstün girmesine rağmen (79-71) salondan 80-79 mağlup ayrıldı, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

KENAN MOLLA

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