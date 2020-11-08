Aydın'da seri sonu

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son maçında Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu, 4 karşılaşmalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Meryem, Adams ve Anthi'nin sayılarıyla etkili olan Aydın'ın Sultanları, Kingdon, Ebrar ve Aslı'yı durduramadı. Teknik molayı 12-11geride geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü Kingdon'un etkili oyunuyla yıkıldı, seti 25-18 verdi 1-0 geriye düştü. İkinci sete Meryem ve Balkestein'in etkili oyunuyla 6-0'lık seriyle başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-7 önde geçti seti de 25-20 alarak maçta skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

MERYEM'İN ETKİLİ OYUNU YETMEDİ

Üçüncü sete iyi başlamasına rağmen teknik molayı 12-11 geride geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nın yabancı oyuncularının maça ağırlık koymasıyla teslim oldu. Seti 25-19 veren Aydın BŞB, maçta 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette de teknik molayı 12-11 mağlup geçen Aydın'ın Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan seti 28-26 kaybetti, salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Aydın BŞB, ikinci devrenin ilk maçında 15 Kasım'da Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.

İHSAN KARATAŞ