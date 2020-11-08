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Aydın'da seri sonu

İlk seti 25-18 kaybeden ve 1-0 geriye düşen mavi beyazlılar, 2. seti 25-20 alıp skoru 1-1'e getirdi. İyi başladığı 3.seti 25-19 veren Aydın’ın Sultanları, müthiş mücadeleye sahne olan dördüncü seti 28-26 kaybetti ve kahretti.

Aydın'da seri sonu
Giriş Tarihi: 8.11.2020

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son maçında Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu, 4 karşılaşmalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Meryem, Adams ve Anthi'nin sayılarıyla etkili olan Aydın'ın Sultanları, Kingdon, Ebrar ve Aslı'yı durduramadı. Teknik molayı 12-11geride geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü Kingdon'un etkili oyunuyla yıkıldı, seti 25-18 verdi 1-0 geriye düştü. İkinci sete Meryem ve Balkestein'in etkili oyunuyla 6-0'lık seriyle başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-7 önde geçti seti de 25-20 alarak maçta skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

MERYEM'İN ETKİLİ OYUNU YETMEDİ
Üçüncü sete iyi başlamasına rağmen teknik molayı 12-11 geride geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nın yabancı oyuncularının maça ağırlık koymasıyla teslim oldu. Seti 25-19 veren Aydın BŞB, maçta 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette de teknik molayı 12-11 mağlup geçen Aydın'ın Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan seti 28-26 kaybetti, salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Aydın BŞB, ikinci devrenin ilk maçında 15 Kasım'da Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.

İHSAN KARATAŞ

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