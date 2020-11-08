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Bal-Kes hayata döndü

Ligde 3-0’lık Adanaspor hezimeti ve kupada şokuyla yıkılan Balıkesirspor, ’de kendine geldi

Bal-Kes hayata döndü
Giriş Tarihi: 8.11.2020

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana'ya 3-0 yenilip hayal kırıklığı yaşatan, kupada ise evinde Üçüncü Lig ekibi Esenler Erok'a penaltılarla elenip şok yaşayan Balıkesir, 9. haftada İzmir'de Altay'ı 3-1 yenip hayata döndü. Kırmızı-beyazlılar, 9. maçında 4. galibiyetini aldı, üzerindeki kara bulutları dağıttı. 8 maçta banko görev yapan Nijeryalı Francis Ezeh, gol orucunu Altay müsabakasında bozdu.

'ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ'
Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Taraftarımıza Adanaspor karşılaşmasından 3 puan borcumuz vardı. Bu maçta bunu telafi ettik. Çok zor şartlarda özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bazen istediklerimiz olmuyor ama Balıkesirspor büyük bir camiadır. Zor günleri birlik beraberlik içinde aşmamız gerekiyor. Sonuç üzerinden değil de daha destekleyici ve toparlayıcı olmak gerekiyor. Elimizde geleni yapıyoruz ama bazen sonuçlara yansımıyor olabilir. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, ısrarla çalışmamıza devam edeceğiz" dedi.

SERVET SARUN

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