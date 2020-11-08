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Haberler Spor Denizli Basket nihayet kazandı

Basket nihayet kazandı

Denizli Basket nihayet kazandı
Giriş Tarihi: 8.11.2020

TBL'DE sezona kötü başlayan ve Budo Gemlik ile Sigortam.net mağlubiyetleriyle hayal kırıklığı yaşatan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evirde çok zorlandığı maçta Semt77 Yalovaspor'u 73-69'luk skorla mağlup edip ilk galibiyetin aldı. Devreyi 40-33 önde kapatan yeşil-mavililer, 73-69 kazanmasını bildi.

SEBAHATTİN ALP

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