Denizli Basket nihayet kazandı

TBL'DE sezona kötü başlayan ve Budo Gemlik ile Sigortam.net mağlubiyetleriyle hayal kırıklığı yaşatan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evirde çok zorlandığı maçta Semt77 Yalovaspor'u 73-69'luk skorla mağlup edip ilk galibiyetin aldı. Devreyi 40-33 önde kapatan yeşil-mavililer, 73-69 kazanmasını bildi.
SEBAHATTİN ALP
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