Muğlaspor’da yüzler gülüyor

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve deplasmanda Modafen'i 2-1 yenerek 7. haftada galibiyetle tanışarak düşme hattından kurtulan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederek çifte sevinç yaşadı. Kupada ikinci turda Kızılcabölükspor'u seri penaltı atışlarıyla eledikten sonra üçüncü turda TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini güzel futbol ve 3-1'lik skorla saf dışı bırakarak moral buldu. Muğla'da fileleri iki kez sarsan İbrahim gol sonrası İzmir depreminde enkazdan sağ çıkan 3 yaşındaki Elif bebeğin simge haline gelen parmak tutma hareketini yaparak depremzedelere destek verdi.

FERDİ YAVUZ