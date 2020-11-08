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Petkim’in yüzü güldü

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcisi, baştan sona önde götürdüğü müsabakayı 16 sayı farkla kazandı. Petkim ’dan sonra ’u da yenerek ikide iki yapmayı başardı.

Petkim’in yüzü güldü
Giriş Tarihi: 8.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sezona kötü başlayan ancak son üç maçının ikisini kazanarak çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 106-90 yendi. İzmir temsilcisi böylece Galatasaray'ın ardından Ormanspor'u da yenerek ikide iki yaptı. Petkimspor, toplamda ise bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Petkim, sırasıyla Fethiye Basket, Galatasaray ve Ormanspor'u mağlup etti.

Birinci periyotu 30-27 üstün geçen Aliağa Petkimspor, oyuna ağırlığını koyduğu ikinci periyotta aradaki farkı açarak devreye de 12 sayılık farkla 60-48 önde girdi. İkinci yarıya iyi başlayan ve rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen İzmir ekibi üçüncü periyodu da 81-74 galip durumda geçti. Son periyotta farkı iyice artıran Aliağa temsilcisi, müsabakadan 16 sayı farkla 106-90 galip ayrıldı. Aliağa Petkimspor'da Ege Arar ve Ray 18'er sayıyla galibiyetin mimarı oldular.

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