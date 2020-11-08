Tarzan’da Eşkıya yeşil sahalara indi

3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, 8. haftada 12 Kasım Perşembe günü Manisa'da oynayacağı Nevşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Bülent Ataman yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik patron Bülent Ataman yönetiminde yapılan çalışma 1.5 saat sürerken, idman oyunla başladı. İdmanın ana bölümünde takım 7'şerli gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaparken, antrenman stretching ile son buldu. Ataman, "Nevşehir maçıyla beyaz sayfa açacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK