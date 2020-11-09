  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Derbide Kaf-Kaf güldü

Derbide Kaf-Kaf güldü

Sigortashop Kadınlar Birinci Lig’nin 5. haftasındaki Ege derbisinde Karşıyaka, deplasmanda Göztepe’yi 25-18, 25-15, 25-16’lık setler sonucu mağlup etti.

Derbide Kaf-Kaf güldü
Giriş Tarihi: 9.11.2020

SİGORTASHOP Kadınlar Birinci Lig'in 5. haftasında Karşıyaka, İzmir derbisinde deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yenerek üçte üç yaptı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Maça etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan sarı-kırmızılılar karşısında Kaf-kaf, teknik molaya 12-10 önde girdi. Kalan bölmüde oyun üstünlüğünü artıran KSK bu setide 25-15 aldı ve 2-0 öne geçti. Üçüncü sette baştan sona üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Karşıyaka, teknik molasına 12-10 önde girdiği seti 25-16 alarak maçı 3-0 kazandı. Kaf-Kaf, Çanakkale Bld ve İzmirspor'un ardından Göztepe'yi de yendi ve üçte üç yaptı. Göz-Göz ise 4. maçında 3. mağlubiyetini alarak taraftarını kahretti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbide Kaf-Kaf güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA