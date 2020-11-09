Derbide Kaf-Kaf güldü

SİGORTASHOP Kadınlar Birinci Lig'in 5. haftasında Karşıyaka, İzmir derbisinde deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yenerek üçte üç yaptı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Maça etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan sarı-kırmızılılar karşısında Kaf-kaf, teknik molaya 12-10 önde girdi. Kalan bölmüde oyun üstünlüğünü artıran KSK bu setide 25-15 aldı ve 2-0 öne geçti. Üçüncü sette baştan sona üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Karşıyaka, teknik molasına 12-10 önde girdiği seti 25-16 alarak maçı 3-0 kazandı. Kaf-Kaf, Çanakkale Bld ve İzmirspor'un ardından Göztepe'yi de yendi ve üçte üç yaptı. Göz-Göz ise 4. maçında 3. mağlubiyetini alarak taraftarını kahretti.